Осем души, сред които четири деца, пострадаха при стрелба в Ню Йорк

Осем души, сред които четири деца, бяха ранени при стрелба по време на честванията за Деня на независимостта в нюйоркския квартал Кони Айлънд в Бруклин, съобщи Reuters, позовавайки се на полицията в Ню Йорк.

По данни на полицейското управление сигналът за стрелбата е подаден около 22:37 ч. местно време.

Според ABC News сред пострадалите са двама мъже, две жени и четири деца на 14, 12, 7 и 6 години. Всички ранени са транспортирани в болници. Седем от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние.

Полицията е открила огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Разследването продължава.

Стрелбата е станала в деня, в който Съединените щати отбелязаха 250-годишнината от обявяването на своята независимост, пише БТА.