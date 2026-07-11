Британските власти са освободили двама българи с присъди за шпионаж за Русия

Британските власти са освободили Иван Стоянов и Ваня Габерова, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл, съобщава The Telegraph. Двамата са част от шестимата българи, осъдени на общо 50 години затвор за провеждане на шпионски операции в цяла Европа в полза на Русия.

33-годишният Стоянов, един от оперативните служители по наблюдението на клетката, се призна за виновен в заговор за шпионаж и беше осъден на пет години затвор.

30-годишната Габерова, козметичка, работеща в северозападен Лондон, беше осъдена на шест години и осем месеца.

Според прокуратурата българските граждани са извършвали операции във Великобритания, Германия, Австрия, Испания и Черна гора по поръчка на руските разузнавателни служби между 2020 и 2023 г. По-специално те са събирали информация и са наблюдавали хора и обекти, които са представлявали "интерес за руската държава“. Обвинения са повдигнати срещу 46-годишният Орлин Русев, 43-годишният Бисер Джамбазов, 33-годишната Катрин Иванова, 30-годишната Ваня Габерова, 39-годишният Тихомир Иванчев и 32-годишният Иван Стоянов.

Стоянов и Габерова са освободени и депортирани, след като са излежали задължителната половина от присъдата си в затвора.

Сред набелязаните жертви е бил журналистът Христо Грозев. В края на ноември 2024 г. пред съда беше казано, че обвиняемите са планирали да отвлекат и убият Грозев.

Той коментира новината:

"Току-що разбрах, че двама от шпионите, които миналата година получиха дълги присъди във Великобритания за шпиониране на мен и Dobrokhotov и заговор за нашето отвличане или убийство, са били освободени от Обединеното кралство, след като са излежали задължителната си половин присъда. Искаше ми се някой да си беше направил труда да информира целите", написа той в Х.

Към момента няма информация от българските служби какво се случва с двамата депортирани от Великобритания българи.