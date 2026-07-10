Шишков със съмнения: Има ли манипулация на тол камерите след катастрофата на АМ "Тракия"?

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че на кадрите от ТОЛ камерите не се вижда шофьорът на ТИР-а, участвал в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, при която загина един човек, а двама бяха ранени.

По думите му това поражда съмнения за възможна манипулация, която предстои да бъде проверена от компетентните органи.

„На снимките от ТОЛ камерите не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация“, каза Шишков, след като посети мястото на инцидента.

Министърът отбеляза, че през последните седмици са станали няколко тежки катастрофи с товарни автомобили при сходни и, по думите му, „много странни“ обстоятелства. Според него камионите навлизат в мантинелите под нетипичен ъгъл, което не е характерно за подобен тип пътнотранспортни произшествия.

„Ще проверим отново мантинелите. Това, което се случва с тировете, начинът, по който се движат по пътищата, е много обезпокоителен. В рамките на няколко седмици се случиха няколко много странни катастрофи с тирове. Те навлизат в нетипичен ъгъл и преминават през мантинелите“, заяви Шишков.

По думите му проблемът не е в предпазните съоръжения, а в поведението на водачите на тежкотоварните автомобили.

„Никой не очаква камионите да влизат под такъв ъгъл. Проблемът не е в мантинелите, а в отношението на шофьорите на камионите. Те се държат неадекватно по пътищата“, посочи министърът.

Той припомни и друг тежък инцидент с ТИР, при който водачът е бил заснет малко преди катастрофата с телефон и чаша в ръка, като според него подобни случаи показват необходимостта от значително по-строг контрол върху движението на тежкотоварните автомобили.

Шишков заяви още, че всички компетентни институции работят за създаването на координация в реално време между различните системи за контрол. По думите му в момента ТОЛ управлението и „Пътна полиция“ разполагат с различна информация, която трябва да бъде обединена, за да се реагира по-бързо при нарушения и рискови ситуации.

„Работим именно за това да има координация в реално време и да можем много бързо да установяваме проблемите“, подчерта министърът.

Разследването на причините за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента, включително съмненията за манипулация на данните от ТОЛ камерите.