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Трима души са задържани при специализирана операция на МВР в Севлиево срещу разпространението на наркотици

Разпространението през последните години е толкова изтървано от контрол, че този бич е проникнал навсякъде, заяви Демерджиев

22.07.2026 | 22:00 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Трима души са задържани при специализирана операция на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Севлиево срещу разпространението на наркотици, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

Битката с наркотиците този път не е кампанийна, не от акция на акция, а постоянна задача на МВР. Ще съдя за работата по резултатите. Искам да виждам заловени дилъри и каналджии, а не единични дози, написа Демерджиев. 
За съжаление, разпространението през последните години е толкова изтървано от контрол, че този бич е проникнал навсякъде. Вече няма безопасни места. Задачата ни е да спрем това безумие, написа още министърът.

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Безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, контрабандата, източването на държавен ресурс и пътната безопасност са приоритети на МВР, каза Иван Демерджиев по време на Национално съвещание на ведомството в Пловдив в края на май.

 

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Тагове:

Трима задържани наркотици Севлиево
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