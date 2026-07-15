Край на полицейската охрана около х. "Петрохан"

Полицейската охрана в района на хижа "Петрохан" предстои да бъде преустановена, след като необходимостта от запазване на местопроизшествието е отпаднала. Това съобщиха от прокуратурата във връзка с разследването на смъртта на шестима души край хижата и под връх Околчица.
Районът беше охраняван, за да се съхрани местопроизшествието и да бъдат обезпечени действията по досъдебното производство. На настоящия етап от разследването продължаването на полицейската охрана вече не е необходимо.
Наследниците на собствениците на имота са уведомени за предстоящото освобождаване на района.
Разследването продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура в София, пише БГНЕС.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.