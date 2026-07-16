Иван Савов настоява за "Петрохан": Има убийство на шестима души

Пет месеца след трагедията "Петрохан" прокуратурата съобщи, че сваля полицейската охрана на бившата хижа. Там бяха намерени телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев – хора от групата на Ивайло Калушев. Под връх Околчица пък беше открит кемперът, в който бяха намерени застреляни Ивайло Калушев, 22-годишният Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев.

Официалната версия е, че тримата, които са открити на „Петрохан“, са се самоубили. А при връх Околчица става въпрос за две убийства и едно самоубийство.

По думите на криминалиста Иван Савов вдигането на охраната означава точно, че от местопроизшествието вече няма какво повече да бъде иззето. Според експерта не е нормално това да продължи толкова дълго – пет месеца?

"Процесуално-следствените действия са приключили много по-рано. По-скоро през цялото това време разследващите не са искали да има свободен достъп на граждани до мястото, защото е било възможно хора, които не са част от разследването, да направят допълнителни изводи", коментира Иван Савов пред bTV.

"Действително случаят е без аналог в България. И като такъв предизвиква сериозен смут, включително и сред разследващите органи. Моето лично мнение, което съм заявявал многократно в различни медии и зад което продължавам да стоя, е, че тук не става въпрос за самоубийства. Говорим за чисто криминално престъпление – убийство на шестима души. Половин година имотът не беше освободен. В практиката си съм участвал в разследването на доста тежки престъпления, включително поръчкови убийства. Дори при случаи, свързани с ъндърграунда, които са добре известни на обществото, местопроизшествието се освобождаваше буквално след едно-две денонощия. А, повярвайте ми, те не са били по-малко обществено значими от този случай. Проблемът тук е, че разследващите органи изглеждат неподготвени за подобна ситуация. Ако предположението ми е вярно и става въпрос за криминално престъпление, извършено от хора, дошли целенасочено, за да убият шестимата, е много вероятно разследващите да са имали притеснение да не излезе допълнителна информация, ако имотът бъде освободен по-рано. Все пак това е местопрестъплението", коментира експертът.

Според него властите на са могли убедително да докажат – нито пред обществото, нито пред хората, които разбират от такива разследвания – че става дума за три самоубийства, две убийства и още едно самоубийство.

"Вместо това беше поднесена една сензационна версия, в стила на жълтата преса от 90-те години – такава, която да шокира публиката и да отклони общественото внимание. Включително с твърденията за педофилска секта и други подобни. За добро или за лошо, нито едно от тези твърдения не беше доказано категорично. Единственото, което можем да кажем със сигурност, е, че това е бил строго охраняван обект. Те могат да се видят дори в публично достъпни платформи за геолокация – достатъчно е човек виртуално да разгледа района", заяви той.

Основният свидетел – човекът, който откри телата, беше оставен да напусне страната.

"За мен това означава, че по някаква причина този човек не трябва да бъде тук. И това допълнително заплита случая. Прекалено много неща са съшити с бели конци. Разбирам, че българските служби нямат традиция да обясняват всичко на обществото. До известна степен ги разбирам – не всяка информация трябва да бъде публична. Но в този случай почти нищо от официално оповестеното от прокуратурата и МВР не вдъхва увереност и не съответства на това, което хората видяха и научиха. Записите от охранителните камери, които бяха публикувани, представляваха изрезки – по няколко секунди или до минута. Вместо да изяснят обстоятелствата, те ги завързаха още повече, защото в тях постоянно се откриват нови и нови детайли. Имах възможност да видя съдебномедицинската експертиза на едно от лицата, намерени в кемпера. Едва три страници, изготвена изключително проформа. Виждал съм много съдебномедицински експертизи и протоколи от аутопсии. Три страници са крайно недостатъчни. Една страница е само уводът, една е заключението, а същинската изследователска част – описанието на състоянието на тялото – се побира в около една страница. Това е необичайно малко. Ако искаш да заметеш нещо, просто го правиш проформа, за да има някакъв документ. Ето това видях", посочи Савов.