Трима откраднали пари и вещи за около 45 000€ от чужденци в Благоевград

При специализираната полицейска операция, реализирана от служители на Главна дирекция „Национална полиция“, са задържани трима мъже, съпричастни към тежко престъпление против собствеността. В хода на действията са открити и иззети голямо количество огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества, специализирано оборудване за извършване на престъпления, документи и парични средства, съобщиха от МВР.

Работата по случая е започнала през месец март след извършена кражба в Благоевград, при която били отнети пари, бижута и други вещи на обща стойност около 45 000 евро, собствеността на чуждестранни граждани. В хода на образуваното досъдебно производство и проведените оперативно-издирвателни действия криминалистите установили, че към престъплението са съпричастни 53-годишен мъж от с. Равно поле, община Елин Пелин, и двама 45-годишни мъже от София.

За документиране и доказване на престъпната им дейност вчера са проведени процесуално-следствени действия на пет адреса в с. Равно поле, София и гр. Батановци, община Перник.

При претърсване на адрес в гр. Батановци от служители на ГДНП, ОДМВР - Перник и ОДМВР - Благоевград са открили и иззели три цилиндрични пресовки тротил с тегло по 400 грама, три шашки с прахообразно вещество, два капсул-детонатора и два електродетонатора. Намерени са още множество огнестрелни оръжия, сред които пистолети от различни марки и калибри, включително със заличени серийни номера, картечен пистолет, ловно двуцевно оръжие, заглушители и голямо количество боеприпаси от различни калибри. Служители на ГДЖСОБТ са съдействали за безопасното изземване на опасните взривни вещества. На място са открити още радиостанции, противошокова палка, стрели и принадлежности към тях, стъклен флакон с упойваща течност, автомобилни ключове, печати, документи и други веществени доказателства, имащи отношение към образуваното досъдебно производство.

При претърсване на имот в с. Равно поле са открити сакове, отговарящи по описание на отнетите при кражбата в Благоевград, мобилен телефон, DVR-устройство и екипировка.

При действия на адрес в столичния квартал „Люлин“ полицейските служители са намерили и иззели мобилен телефон, сакове, инструменти за взломяване, дрехи и бижута.

На друг адрес в квартал „Люлин“ са открити около 60 000 евро в брой, мобилни телефони, две електронни устройства с множество антени, метален инструмент за взломяване на патронници, раница с инструменти, сред които „кози крак“ и малък ъглошлайф, свински опашки, работни гащеризони, светлоотразителни жилетки, тактически елеци, дрехи с надпис „Police“ и полицейска емблема, както и маски за лице с прорези за очите.

Тримата мъже са задържани. С постановление на прокуратурата им е наложена мярка за задържане за срок до 72 часа.

Работата по документирането на цялостната престъпна дейност на задържаните, както и по изясняването на всички факти и обстоятелства по случая, продължава под ръководството и надзора на компетентната прокуратура.