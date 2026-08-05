Откраднаха количката на болен мъж и го оставиха прикован на легло

44-годишният Стефан от Стара Загора, който страда от множествена склероза, е прикован на легло. Единствената му възможност да излиза навън е със специализирана електрическа количка тип скутер.

Преди седмица обаче неизвестен извършител откраднал количката, която била паркирана пред дома му в центъра на града. Така Стефан прекарал пет дни на легло, без никаква възможност да напусне жилището си.

"Сковах се още повече"

"Обадих се на полицаите", разказа мъжът пред БГНЕС. Липсата на количката се отразила тежко и на състоянието му, а заболяването започнало да прогресира.

"Сковах се още повече", сподели Стефан.

Помощ само няколко часа по-късно

Отчаян от ситуацията, той решил да се свърже с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Само няколко часа по-късно Стефан вече разполагал с нова количка и отново можел да излиза навън.

Въпреки болката и преживяното той не таи омраза към човека, който е откраднал количката му и, както самият Стефан го определя, е отнел свободата му.

"Да е жив и здрав", каза той.