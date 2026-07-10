Двама се опитаха да изтръгнат банкомат във Вълчедръм с... крадена кола

Двама мъже от област Плевен са задържани след неуспешен опит да откраднат пари от банков клон във Вълчедръм. Това съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Монтана старши комисар Иван Аврамов.

При разкриването на случая са участвали служители на Главна дирекция "Национална полиция" и на областните дирекции на МВР в Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново и Шумен. Единият от издирваните е задържан в Плевен, а другият - в Шумен.

Сигналът за престъплението е подаден в 4:22 ч. на 7 юли. Пристигналите на място полицаи установили, че входната врата на банковия клон е разбита с автомобил, след което е направен опит да бъде откраднато вътрешното тяло на банкомат, зареден с пари в брой.

Банкоматът бил теглен с въже, вързано за автомобила, но останал на мястото си, тъй като бил здраво закрепен. Така опитът за кражба се провалил.

След мащабно разследване органите на реда установили, че предполагаемите извършители са двама мъже на възраст между 30 и 40 години, криминално проявени и осъждани. Те били отведени в Районното управление на МВР в Лом, където при разпит признали за престъплението.

Автомобилът, използван за разбиването на вратата и за тегленето на банкомата, бил откраднат два месеца по-рано. След опита за обира колата била откарана в гориста местност край Вълчедръм и опожарена.

Двамата мъже първоначално са задържани за 24 часа с полицейска заповед, а впоследствие - за още 72 часа с постановление на прокурор от Районната прокуратура в Монтана.

До съда вече е внесено искане за постоянното им задържане под стража, което предстои да бъде разгледано, съобщи районният прокурор на Монтана Емил Овчаров.

Той уточни, че разследването се води под надзора на прокуратурата по член 195 от Наказателния кодекс. Текстът предвижда наказание от 1 до 10 години лишаване от свобода. Деянието е квалифицирано като кражба чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот.