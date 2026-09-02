САЩ със серия удари по Иран, загинаха четирима сватбари

Най-малко 11 души загинаха при серията американски въздушни удари срещу Иран през изтеклата нощ, съобщи иранската новинарска агенция ИРНА.

Агенцията отбелязва, че 7 души са загинали и още 8 са били ранени при ракетна атака в югозападната иранска провинция Хузестан.

Още 4 души, които са били на сватба, са загинали в крайбрежния град Кухестак, в югоизточната провинция Хормозган, според ИРНА.

Централното командване на Въоръжените сили на САЩ (СЕНТКОМ) снощи заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели, докато американският президент Доналд Тръмп обеща още удари в отговор на ответните действия на Техеран, предаде Асошиейтед прес.

„Ударите са в отговор на неотдавнашните опити за атаки от страна на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) срещу търговски кораби в Ормузкия проток и срещу американски военнослужещи“, се казва в публикация на СЕНТКОМ в социалната платформа Екс, цитирана от Ройтерс.

Американските сили нанесоха удари по цели на КГИР, включително обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи и морски средства, съобщиха военни представители.

Техеран отговори с изстрелване на ракети срещу американски обекти в Йордания и в други държави, отбелязва АП.