Двама с обвинение след убийството в Сунгурларе

Двама души са обвинени в умишлено убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Те са задържани за срок до 72 часа.

По данни на прокуратурата задържаните са действали като съизвършители. На 13 септември в питейно заведение в Сунгурларе между тях и 45-годишния мъж възникнал словесен конфликт, който ескалирал във физическа саморазправа.

Пострадалият е починал след нанесени му с нож удари в областта на белите дробове. Окръжната прокуратура в Бургас предстои да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Случаят е от 13 септември, когато при сбиване в Сунгурларе загина 45-годишен мъж, а други четирима души бяха ранени, съобщиха вчера от Областната дирекция на МВР в Бургас. По първоначални данни конфликтът е възникнал между две групи и е прераснал в сбиване и намушкване на няколко души.

Полицията съобщи, че по случая са били задържани осем криминално проявени лица. Пострадали са три жени и 15-годишен младеж, които са получили различни травми, сред които прободни рани и наранявания по главата и тялото. Няма опасност за живота им.

Мъжът на 45 години е починал в линейката на път за болница в Бургас.