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В Сунгурларе: Мъж загина след сбиване и намушкване с нож

Кървавият инцидент е станал в неделя

14.09.2026 | 08:25 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Кървав инцидент е станал в Сунгурларе тази нощ. Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож. Трагичният инцидент беше потвърдена пред БНТ от кмета на общината Димитър Гавазов.

По думите му няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт и се е стигнало до сбиване. При него мъжът е бил намушкан с нож и е загинал.

Според Гавазов ранена е и неговата снаха, която също е била намушкана с нож. На този етап няма информация за състоянието ѝ.

Причините за конфликта и обстоятелствата около тежкия инцидент се изясняват, като все още се очаква и информация от полицията.

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