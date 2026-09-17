Антоан Гечев отговори на твърденията за "нулева оценка" на българското разузнаване

В Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) се извършва вътрешно преразпределение, но то не е свързано със средства, останали неизползвани заради незаети щатни бройки. Това заяви председателят на агенцията Антоан Гечев по време на заседание на парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност.

Гечев отговори на въпрос на Атанас Атанасов от "Демократична България", свързан с преразпределението на допълнителното финансово стимулиране на служителите на ДАР.

На заседанието беше представен и годишният доклад за дейността на Държавна агенция "Разузнаване" за 2025 г. Той беше приет с пет гласа "за", без "против" и четирима "въздържали се".

Атанасов постави и въпроса за проучване на френското списание "Експрес", според което 60 настоящи и бивши ръководители на разузнавателни служби от държави членки на ЕС и НАТО не са посочили ДАР сред водещите европейски служби.

Гечев оспори интерпретацията, че резултатът представлява "нулева оценка" за българското разузнаване.

"Доколкото разбрах, прилаганата методика е: "Посочете и подредете топ пет от службите в Европа", заяви той.

"Очевидно никой не е сложил българските служби в топ пет, но това не означава, че не са ги сложили на шесто, седмо или осмо място", добави председателят на ДАР.