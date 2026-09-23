Мъж катастрофира в “Люлин”, след това открадна и такси

Мъж на 29 години предизвика лека катастрофа, а а след това открадна такси в столичния квартал “Люлин”. Младежът е задържан и му е повдигнато обвинение, съобщиха от Софийска районна прокуратура, цитирани от БНТ.

Инцидентът е от понеделник вечерта, когато таксиметров шофьор спрял за малко пред търговски център, когато обвиняемият се качил в таксито му и го откраднал.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа.

По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.