Мъж катастрофира в “Люлин”, след това открадна и такси

Мъж на 29 години предизвика лека катастрофа, а а след това открадна такси в столичния квартал “Люлин”. Младежът е задържан и му е повдигнато обвинение, съобщиха от Софийска районна прокуратура, цитирани от БНТ.
Инцидентът е от понеделник вечерта, когато таксиметров шофьор спрял за малко пред търговски център, когато обвиняемият се качил в таксито му и го откраднал.
Мъжът е задържан за срок до 72 часа.
По случая се води досъдебно производство, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“.
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