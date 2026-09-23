След ударите по рафинериите: Русия отново ограничава продажбата на гориво

Мерките за ограничаване на потреблението на гориво в Русия отново са на дневен ред в опит за справяне с недостига на бензин и дизел. Проблемът се задълбочава след зачестилите украински атаки срещи големите петролни рафинерии в страната, съобщава The Moscow Times.

В Калужка област, югозападно от Москва, губернаторът Владислав Шапша обяви връщането на системата за зареждане според четността на цифрите в регистрационния номер на автомобила, както и забрана за продажба на гориво в преносими туби, считано от днес.

"Опашките [пред бензиностанциите] се завърнаха. Това предизвиква напълно разбираемо недоволство“, написа Шапша в Telegram.

В Забайкалския край в Сибир властите обявиха ограничение от 15 литра на автомобил за бензин с октаново число AI-92 и AI-95 в 48 бензиностанции. Горивните резерви в региона възлизат на 17 000 тона, като се очаква те да се изчерпят до 20 дни.

Регионалното правителство на Забайкалския край подчерта, че 106 от общо 249-те действащи бензиностанции продават гориво без никакви ограничения.

И двете съобщения последваха украински атаки с дронове срещу три ключови руски петролни рафинерии - в Москва, Самара и Уфа, извършени през последните три дни. Тази седмица украинските военни заявиха, че са извадили от строя над 45% от капацитета на Русия за преработка на петрол.

Миналата седмица властите в Ленинградска област, заобикаляща Санкт Петербург, ограничиха продажбите на бензин до 30 литра на превозно средство поне до 1 октомври. Те определиха региона като епицентър на втора вълна от руската лятна горивна криза, възникнала след украински атаки срещу рафинерията "Киришинефтеоргсинтез“ (KINEF), които извадиха съоръжението от експлоатация през август.

Бензиностанции преустановяват работа



Почти всяка пета независима или малка бензиностанция е преустановила работа, тъй като не е успяла да закупи гориво на едро от борсата в Санкт Петербург, заяви губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко.

Дрозденко посочи, че петролните компании очакват доставките на гориво да се стабилизират през октомври.

Средната цена на бензина в Русия се е повишила с 21% от началото на годината, като ръстът само за една седмица е довел средната цена за страната до 78,51 рубли за литър (3,39 долара за галон) към 14 септември.

Русия забрани износа на бензин до 31 януари 2027 г., както и този на дизел до края на октомври, с цел стабилизиране на вътрешния пазар на горива.