BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 72
В развитие Вандалски акт или справедливост: Слави Трифонов срина плочата на Калушев

Още две жертви при тежка катастрофа на пътя Омуртаг - Котел

Инцидентът е станал около 12:40 часа

23.09.2026 | 15:24 ч. Обновена: 23.09.2026 | 15:26 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Втора тежка катастрофа в рамките на няколко часа отне живота на още двама души на пътя Омуртаг - Котел.

Инцидентът е станал около 12:40 часа на излизане от Котел в посока Омуртаг. При сблъсъка един човек е останал затиснат в автомобила, като на място са загинали двама души, а една жена е ранена.

Свързани статии

Движението при км 35 по път II-48 в участъка Котел - Тича се осъществява временно двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция", а шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Това е втората кървава драма на пътя за днешния ден, след като по-рано сутринта на път I-5 между село Тулово и разклона за Мъглиж при челен сблъсък загинаха трима души - две жени и един мъж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа жертви
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem