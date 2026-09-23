Още две жертви при тежка катастрофа на пътя Омуртаг - Котел

Втора тежка катастрофа в рамките на няколко часа отне живота на още двама души на пътя Омуртаг - Котел.

Инцидентът е станал около 12:40 часа на излизане от Котел в посока Омуртаг. При сблъсъка един човек е останал затиснат в автомобила, като на място са загинали двама души, а една жена е ранена.

Движението при км 35 по път II-48 в участъка Котел - Тича се осъществява временно двупосочно в една лента. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция", а шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.

Това е втората кървава драма на пътя за днешния ден, след като по-рано сутринта на път I-5 между село Тулово и разклона за Мъглиж при челен сблъсък загинаха трима души - две жени и един мъж.