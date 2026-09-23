Мъжът, убил себе си и две жени в катастрофа, изхвърлил баща си от колата минути по-рано

Скандал между баща и син е причината за тежката катастрофа, която завърши с три жертви на пътя Стара Загора - Казанлък. Сигналът за инцидента, станал близо до разклона за Мъглиж, е подаден в 11.02 ч. Сблъскали са се два автомобила.

По неофициална информация в едната кола избухнал скандал между баща и син. Синът буквално изхвърлил по-възрастния мъж на пътя, след което дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в кола в насрещното платно.

Загинал е на място, както и две жени от другия ударения автомобил.

По разкази на свидетели синът е влачил родителя си близо 2 километра. Бащата е настанен в болница в Стара Загора и е без опасност за живота.

На място има полицейски екип. Пътят е затворен, обходът е през Мъглиж, Тулово и обратно. Районът е известен с тежките си катастрофи. През годините е имало и протести за обезопасяване на пътя.

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Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира трагедията .

"Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", обясни той пред NOVA NEWS.

В Шипка е обявен ден на траур

Заради трагичната смърт на две жени от Шипка, починали в тежка катастрофа тази сутрин край Казанлък, от утре в града е обявен тридневен траур. Това потвърди кметът на града Веси Панайотова, пише Press.tv.

Майка и дещеря загинаха в тежка катастрофа, станала днес малко след 11:00 ч. на пътя Казанлък - Стара Загора, до разклона за Мъглиж. Те бяха пометени при челен удар от неправилно изпреварващ шофьор.

Според запознати, виновникът за смъртта на 85-годишната жена Параскева Буюклиева и 65-годишната ѝ дъщеря Милена, е шофьорът в другата кола. Той е третата жертва на зверското автомеле. Днес майката била изписана след лечение в старозагорска болница, а дъщеря ѝ я е прибирала към дома ѝ в Шипка, когато ги застига трагичния край.

"Тази трагедия отново напомня, че безотговорното поведение на пътя, което е бичът на 21 век", коментира кметът на Шипка. Веси Панайотова сподели още: "С огромна тъга и покруса научавам за тази загуба, тя ни напомня колко крехък е животът и как изгаря мигом като свещ".