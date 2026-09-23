Поверия за есенното равноденствие, какво не трябва да правим?

На 23 септември настъпва есенното равноденствие. Светлината и тъмнината ще се срещнат в идеален баланс, след което слънчевите часове ще започнат да намаляват. В този ден правим равносметка за всички поставени цели, изпитваме особена нужда от баланс и "събираме реколтата" във всички сфери на живота си: кариера, любов и финанси.

Какво може и какво не бива да се прави по време на равноденствието на 23 септември?

Основното нещо, което трябва да направите, е да завършите всички започнати работи и да затворите важните задачи, за да навлезете в периода на обновление свободни. Не бива да отлагате нищо за по-късно, тъй като това може да затрудни бъдещото ви развитие и придвижването към целите ви. Съставете си ясен план и го следвайте. Полезно ще бъде да изградите стратегия и за следващите месеци - така вероятността сбъднете мечтите си се увеличава значително.

Заедно с това в деня на есенното равноденствие на 23 септември е необходимо да въведете ред в живота си. Домът ви може да се нуждае от основно почистване, финансите - от преразглеждане на приходите и разходите, а отношенията с близките от дълго отлаган сериозен разговор. Освен това по време на равноденствието можете смело да опитвате нови неща или да се върнете към нещо, от което по-рано сте се откачили: любимо хоби, обучение или спорт.

По време на второто равноденствие на 23 септември не бива да започвате няколко големи проекта едновременно - дайте си време и първо приключете със старите си задължения. Не бива и прекалено да се потапяте в емоции: да вземате импулсивни решения, да влизате в конфликти на работата или да се връщате към хора от миналото от чувство за носталгия.

Поверия за деня на есенното равноденствие 23 септември

С деня на есенното равноденствие 23 септември отдавна се свързват редица поверия, по-голямата част от които са свързани с времето, реколтата и предстоящата зима. Смятало се е например, че топлото и ясно време обещава дълга и мека есен, докато дъждът може да е знак за по-влага и студ през следващите месеци. Обръщало се е внимание и на листата: ако до равноденствието дърветата продължават дълго да стоят зелени, силни студове не са се очаквали. Друго популярно поверие е свързано с птиците: ранното им заминаване на юг се е приемало като знак, че студовете ще дойдат по-рано от обичайното.

Имало е и битови поверия. В деня на есенното равноденствие 23 септември хората са се старали да не оставят дома си в разхвърляно състояние, отървавали са се от ненужните неща и са приключвали със забавените задачи, за да посрещнат новия сезон без излишен товар. А всякакви добри дела, помощ за близките и благодарност за изминалото лято са се смятали за добър знак за следващите месеци.