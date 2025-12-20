IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 77

Доц. Християн Атанасов пожела на българите да имат повече жълти банкноти в портфейлите

Те са с номинал 200 евро

20.12.2025 | 19:20 ч. 5

Ще има известен период на недоверие, но бързо ще се свикне с новите евромонети. Това прогнозира доц. Християн Атанасов от УНСС в ефира на "Големите последици" с Миглена Ангелова.

Той разказа за 145-годишната история на българския лев и посочи как очаква да се възприеме новата валута от 1 януари 2026 година. 

"Историческият опит сочи, че вероятно ще има известно първоначално недоверие, малко мнителност, но според мен това е стъпка в правилната посока. Ние така или иначе бяхме вързани към германската марка, от 1999 година сме вързани към еврото с фиксиран курс, така че това е просто смяна на купюра. Нищо чак толкова чрезвичайно няма да се случи", каза доц. Атанасов пред Bulgaria ON AIR. 

"Разгледах новите монетки - те са със символи, които са добре познати от българската парична и монетарна история... Най-едрите евробанкноти са в жълто, така че пожелавам на всички българи след Нова година да имат повече жълти банкноти в портфейлите, които са с номинал 200 евро", каза още преподавателят. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Християн Атанасов евро банкноти евромонети
Новини
Виж всички новини
Лев и евро
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem