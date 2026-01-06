Владимир Иванов: 1/3 от левовете в обращение са изтеглени от БНБ

Председателят на Координационен център за еврото Владимир Иванов съобщи, че 36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ. Първото заседание на Координационният център, който беше създаде в последните дни на 2025 година, се състоя днес в Министерски съвет.

Иванов добави, че основната част от наличните пари ще бъде изтеглена най-късно до края на март 2026 година. Необходимите банкноти и монети са осигурени, съобщават от БНБ и призовават гражданите да обменят левовете си в търговски банки, Български пощи и БНБ.

"Ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро по официалния курс в момента на предоставяне на ваучера от потребителя", уточни Иванов.

Информационни кампании

МВР провежда информационни кампании по всички линии, осигурен е ресурс за реакция при необходимост. Осигурено е полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са мобилни екипи за реакция при сигнал за физическа злоупотреба при въвеждане на еврото.

По време на заседанието на Координационния център стана ясно, че с установени и технически проблеми при някои определени апарати в някои таксита. Предстои да се направи безплатна корекция в оторизирани сервизи на проблемните устройства.

Масови проверки

НАП и КЗП извършват масови проверки във връзка с въвеждането на еврото. От 1 до 5 януари КЗП е извършила около 4000 броя проверки, издадени 275 админинистративно-наказателни преписки, както и 80 броя наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. Броят на констатираните нарушения е около 7% от броя на проверките.

НАП е извършила над 800 проверки по спазване на формиране на цените, образувани са 70 админинистративно-наказателни преписки, издадени са 27 наказателни постановления на стойност 135 000 лева.

От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала, които се обработват и се работи по тях.

От 5 до 9 януари се предвиждат над 300 проверки на ден в търговия на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнеси, преводи и езикови други. От 8 януари започват проверки в зимните курорти.