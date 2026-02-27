IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

"Възраждане" се регистрира в ЦИК за изборите през април

Няма как да седнем на една маса за преговори с ГЕРБ и ДПС, заяви Петър Петров

27.02.2026 | 12:07 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

“Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април. От партията внесоха над 6 000 подписа, необходими за регистрацията.

"Възраждане" тръгва на избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви Петър Петров от партията.

Той отбеляза, че листите са готови и ще бъдат регистрираме в срок.

Свързани статии

По думите му “всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, заяви Петров във връзка бъдещи конфигурации.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Възраждане ЦИК регистрация избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem