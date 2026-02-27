"Възраждане" се регистрира в ЦИК за изборите през април

“Възраждане” се регистрира в ЦИК за участие в предсрочния парламентарен вот през април. От партията внесоха над 6 000 подписа, необходими за регистрацията.

"Възраждане" тръгва на избори със заявката да ги спечели и да бъде незаобиколим фактор в управлението и в настоящата геополитическа ситуация", заяви Петър Петров от партията.

Той отбеляза, че листите са готови и ще бъдат регистрираме в срок.

По думите му “всяка партия, която намери място в 52-рото НС е добре дошла да разговаря с нас, ако споделят политиките ни, можем да преговаряме. Няма как да седнем на една маса само с ГЕРБ или ДПС“, заяви Петров във връзка бъдещи конфигурации.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март.