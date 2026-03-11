Шарков: Вървим по план, машините за гласуване ще бъдат удостоверени в срок

От трибуната на Народното събрание служебният министър на електронното управление Георги Шарков отговори как върви подготовката за предстоящите избори, които ще се проведат на 19 април.

Министър Шарков увери, че процесът, свързан с удостоверяването на машините за гласуване за вота, върви по план.

“Движим се по добре установената процедура, свързана с машинното гласуване и удостоверяването на другата техническа задача, което е осигуряването на видеонаблюдение“, поясни Шарков.

Той допълни пред народните представители, че все още няма сключен договор между държавата, в лицето на ЦИК и изпълнител за обслужването на машините. Шарков увери, че когато бъде подписано такова споразумение, ще бъде сформирана работна група за удостоверяване методиката при гласуване с машини.

“Ако по някаква причина има промяна, свързана с бройката на машините, ние ще се адаптираме. Няма никакъв проблем, вървим по план“, още веднъж подчерта министърът на електронното управление.

Шарков допълни, че преди вота машините ще минат през стандартните проверки в Института по метрология, за да бъде сигурно, че всичко с устройствата е наред.

Що се отнася до видеонаблюдението служебният министър припомни, че с тази задача е ангажирано “Информационно обслужване“.