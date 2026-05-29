Уникално: Отглеждат гълъби в мазе в столичния кв. "Разсадника"

В платформата на Helpbook.info е получен единствен по рода си сигнал за отглеждане на гълъби в мазе на жилищна сграда в столичния кв. Разсадника.

Според закона отглеждането на животни в мазета е категорично забранено от местните наредби за ветеринарномедицински контрол и етажна собственост. Подобни помещения обикновено са с висока влажност, липса на слънчева светлина и лоша вентилация, което може да доведе до сериозни респираторни и паразитни заболявания при птиците.

Такава дейност може да се осъществява единствено при спазване на всички законови и административни изисквания - писмено съгласие на останалите собственици, регистрация, осигурени вентилация и подходящ микроклимат, вътрешно обзавеждане и необходимата хигиена.

Според изпратения сигнал нито едно от тези условия не е спазено: "Нерегламентирано отглеждане на птици (гълъби) в подземно избено помещение на жилищна сграда, което не е предназначено за това и не отговаря на ветеринарно-санитарните изисквания. Действието нарушава чл.6, ал.1, т.1 и т.4 от Закона за управление на етажната собственост, както и чл. 50 от Закона за собствеността, тъй като създава риск за хигиената и спокойствието в сградата. Птиците се намират в затворено помещение без адекватна вентилация и дневна светлина, което противоречи на изискванията за хуманно отношение към животните. Също така, когато малкото прозорче се отваря (показано на снимката), съществува сериозен риск за здравето на минувачите покрай сградата, тъй като те могат да бъдат заразени с опасни болести, пренасяни от гълъби. Моля да извършите проверка на място и да предприемете предвидените от закона мерки за премахване на птиците и санкциониране на нарушителя." Целият сигнал вижте ТУК.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където може да подадете оплакване до отговорните институции. Те следва да предприемат действия по решаване на проблема и да ви уведомят писмено за взетите мерки.