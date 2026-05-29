Кабинетът освободи Хасан Адемов от Надзорния съвет на НОИ

Правителството определи нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Във връзка с Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 12.05.2026 г. е необходимо да се актуализира съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

От състава на Надзорния съвет са освободени Хасан Ахмед Адемов, Антония Славчева Димова-Йорданова и Любомир Калинов Йосифов.

За членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт правителството определи Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика, Георги Василев Липчев - главен секретар на Министерството на здравеопазването и Соня Викторова Кръстанова-Богданова - директор на дирекция „Финанси“ в Министерството на образованието и науката.