Дори промени в методологията на проучванията не помогнаха на падащия рейтинг на Путин

29.05.2026 | 20:45 ч.
Снимка: БГНЕС

Руският Център за изследване на общественото мнение (ВЦИОМ) регистрира спад от 1,9 процентни пункта в рейтинга на одобрение за президента Владимир Путин спрямо предходната седмица.

Според резултатите от проучване, публикувани на 29 май, 67,5% от анкетираните одобряват работата на Путин като президент.

В началото на май центърът промени методологията си, като добави лични анкети сред домакинствата към телефонните си интервюта.

В средата на май ВЦИОМ отчете увеличение с 1,2 процентни пункта в рейтинга на одобрение за президента до 66,8%.

Пролетният спад в рейтингите на Путин беше отчетен и от Фондация "Обществено мнение" (ФОМ), друга водеща социологическа фирма. На 29 май обаче ФОМ съобщи, че доверието в Путин се е повишило от 71% на 73% и че рейтингът му на одобрение за президент също се е променил.

Политически стратег, работещ с руската президентска администрация, заяви пред "Медуза", че причините за спада в рейтингите на Путин и "Единна Русия" включват блокирането на Telegram и ограниченията за мобилен интернет, покачващите се цени и умората на руснаците от войната.

