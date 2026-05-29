Дженифър Лопес е щастлива в новото си Барби жилище

Дженифър Лопес е щастлива в новия си дом. 56-годишната актриса съвсем скоро се е преместила да живее в мечтана къща в стил Барби, която струвала 18 млн. долара.

От "The Daily Mail" съобщават, че звездата си е купила жилището в Хидън Хилс през миналата 2025 година - след развода си с Бен Афлек. Но цяла година в него имало реновации и чак скоро се преместила там.

"Дженифър живее в новата си собственост и е развълнувана от това, тъй като е като нейната собствена мечтана Барби къща. Момичешка и забавна е, с розови и бели цветове, много женствена и вкусна. Тя е на седмото небе от това и наистина живее в своята "щастлива фаза", без никой да ѝ казва какво да прави и как да се държи. Тя е свободна", коментира източник на изданието.

