IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

Дженифър Лопес е щастлива в новото си Барби жилище

Чувства се добре след развода с Бен Афлек

29.05.2026 | 20:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес е щастлива в новия си дом. 56-годишната актриса съвсем скоро се е преместила да живее в мечтана къща в стил Барби, която струвала 18 млн. долара.

От "The Daily Mail" съобщават, че звездата си е купила жилището в Хидън Хилс през миналата 2025 година - след развода си с Бен Афлек. Но цяла година в него имало реновации и чак скоро се преместила там.

"Дженифър живее в новата си собственост и е развълнувана от това, тъй като е като нейната собствена мечтана Барби къща. Момичешка и забавна е, с розови и бели цветове, много женствена и вкусна. Тя е на седмото небе от това и наистина живее в своята "щастлива фаза", без никой да ѝ казва какво да прави и как да се държи. Тя е свободна", коментира източник на изданието.

Още по темата четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

звезди Дженифър Лопес жилище Барби
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem