Кое от децата на Тръмп може да продължи политическата му кариера?

Първородният син на Доналд Тръмп, Дон Тръмп-младши, е първият избор на американците за политически наследник на президента, според ново проучване на Daily Mail/JL Partners.

Най-голямото дете на президента е избрано от 26% от регистрираните избиратели, когато са били попитани кое от петте деца на Доналд Тръмп биха искали най-много да видят като негов наследник.

След 48-годишния Дон-младши се нарежда 20-годишният Барън, най-добрият избор на 13% от анкетираните. 44-годишната Иванка Тръмп е на трето място с 6%, след това 42-годишният Ерик Тръмп с 5% и 32-годишната Тифани Тръмп само с 2%.

Резултатите показват, че Дон-младши остава най-политически влиятелното дете на Тръмп, дори когато голяма част от избирателите казват, че не искат семейството да се превърне в политическа династия.

Daily Mail и JL Partners са задавали подобен въпрос след изборите през 2024 г., когато избирателите са били попитани кое от децата на Тръмп според тях ще се кандидатира за президент.

Дон-младши също оглави това проучване, като 29% очакват той да се кандидатира. Барън следваше със 17%, докато 12% предположиха Ерик, 8% избраха Иванка, а 3% посочиха Тифани.

Резултатите от новото проучване идват, след като Дон-младши попадна в заглавията на медиите през уикенда на Деня на паметта, като се ожени за светската личност от Палм Бийч Бетина Андерсън на Бахамите. Президентът Тръмп пропусна сватбата, тъй като сделката за войната с Иран наближаваше финализирането ѝ.

Политическа династия

В лицето на Дон-младши републиканците виждат най-големи амбиции за продължаването на политическата династия. Демократите, за разлика от тях, бяха много по-склонни да отхвърлят идеята друг Тръмп да навлезе във висшите ешелони на политическата арена.

Мнозинството от демократите, 55%, отговориха, че биха искали да видят "никое“ от децата на президента да не продължава политическото наследство.

41% от жените избиратели също бяха по-склонни да кажат, че са приключили с Тръмп, като 46% от възрастните хора са съгласни.

И като цяло 36% от избирателите искат Тръмп да избере наследник извън най-близкото си семейство.

През последните седмици президентът противопостави вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио като двамата се очаква да се кандидатират за изборите през 2028 година. Той редовно пита поддръжниците си дали подкрепят Ванс или Рубио и често провежда анкета сред избирателите по време на събирания.

И двамата мъже дори заеха поста зад подиума на Белия дом, докато Каролайн Ливит е в отпуск по майчинство, като своеобразен "тест“ за Тръмп, за да оцени уменията им за медийно брифингиране.

Републиканците предпочитат Ванс

Според същото проучване на Daily Mail/JL Partners, избирателите на републиканските предварителни избори казват, че предпочитат Ванс (с 47%) в сравнение с Рубио (с 18%). Забележително е, че Рубио е спечелил 4 точки през последния месец.

В директен сблъсък между Ванс и Рубио, вицепрезидентът би спечелил с 58% срещу 30%, според вероятните избиратели на републиканските предварителни избори.

Междувременно жените също не са по-склонни да изберат дъщерите на Тръмп, Иванка или Тифани, за наследник на Тръмп.

Като цяло 20% от жените избиратели са избрали най-много гласове, Дон-младши, следван от 12%, които са посочили Барън, 7%, които са избрали Иванка, 5%, които са посочили Ерик и само 1%, които са избрали Тифани.

Само едно от децата на Тръмп е служило официално в Белия дом. Иванка е работила като старши съветник в първата администрация на баща си, заедно със съпруга си Джаред Кушнер.

Дон-младши никога не е заемал официална роля в Белия дом, но е бил виден заместник на баща си по време на предизборната кампания, говорейки на митинги и превръщайки се в един от най-разпознаваемите гласове на движението MAGA.

Ерик е лицето на семейния бизнес

Ерик Тръмп, средният син на президента, също се е появявал в предизборни кампании, но до голяма степен е останал лицето на семейния бизнес. Съвсем наскоро той е ръководил проекта за президентска библиотека на Тръмп, която се очаква да бъде многоетажна сграда в центъра на Маями.

Барън Тръмп присъства на първия си митинг през юли 2024 г. на голф игрището на баща си в Дорал, четири дни преди президентът да оцелее при опит за покушение в Бътлър, Пенсилвания.

Тръмп отдава заслуга на най-малкото си дете за това, че го е насърчило да ухажва популярни подкастъри, стратегия, която е увеличила подкрепата му сред младите избиратели от мъжки пол по време на последната кампания.

Тифани Тръмп, единственото дете на президента от втората му съпруга Марла Мейпълс, направи политическия си дебют, говорейки на Националната конвенция на републиканците през 2016 г., и изнесе речи в подкрепа на баща си и по време на изборните цикли през 2020 и 2024 г.

Но членът на семейство Тръмп, който е бил най-близо до кандидатиране за изборна длъжност, е снаха му Лара, съпругата на Ерик.

Лара, която беше съпредседател на Републиканския национален комитет през 2024 г., беше предложена за заместник на сенатора от Флорида Марко Рубио, след като той беше избран за държавен секретар. Тя също така обмисляше да се кандидатира за Сената в родния си щат Северна Каролина, особено след като републиканският сенатор Том Тилис обяви пенсионирането си.

И в двата случая тя в крайна сметка се отказа.