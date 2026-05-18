Николай Шушков е новият директор на Агенция "Митници"

От поста е освободен Георги Димов, съобщиха от МФ

18.05.2026 | 14:04 ч. 9
Снимка: Министерство на финансите

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на Агенция "Митници". От поста е освободен Георги Димов, съобщиха от Министерството на финансите (МФ).

Николай Шушков е дългогодишен служител в Агенция "Митници", където е преминал през различни нива – митнически инспектор, началник на митнически пункт, началник на митница, директор на Регионална митническа дирекция-София. Бил е ръководител на Митнически департамент на Thessaloniki Port Authority S.A. dry port Sofia – „ТПА“ София“ ЕАД.

В периода 2022 - 2023 г. Шушков е заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на област Благоевград. Два пъти е бил заместник-кмет на община Благоевград. 

Висшето си образование е завършил в Полтавския университет по икономика и търговия в Украйна. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз в Елспет, Нидерландия, посочват от МФ. 

Георги Димов беше назначен за директор на Агенция "Митници" през април 2024 г. от тогавашния служебен вицепремиер и министър на финансите Людмила Петкова.

