Дечев поиска твърди мерки срещу изборните престъпления

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев призова за твърди и безкомпромисни действия срещу всеки, замесен в изборно престъпление. Това той заяви пред ръководните състави и служителите на Столичната дирекция на вътрешните работи и Областната дирекция на МВР - София. Повод за срещите бяха подготовката за предстоящите избори и предприетите мерки за гарантиране на честен и законосъобразен вот, съобщиха от СДВР във Facebook.

В работните срещи са участвали още заместник-министрите Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, както и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР - главен комисар Георги Кандев.

Без политически фаворити

По думите на министър Дечев правителството и МВР не застават зад нито една политическа сила и нямат фаворити в изборите. Той е подчертал, че действията на полицията трябва да бъдат подчинени единствено на закона, без значение дали става дума за представители на местната власт, политически фигури или други лица.

Ръст на сигналите и образуваните производства

По време на срещите са били представени и данни за работата на структурите на МВР пет дни преди изборите. На територията на СДВР са постъпили 120 сигнала за изборни нарушения при 15 за предходния вот през 2024 година. Образувани са 48 досъдебни производства при 13 преди, задържани са 44 души, а издадените предупредителни протоколи са 304 при 98 на предишните избори.

В Областната дирекция на МВР - София са регистрирани 52 сигнала при девет за изборите през 2024 година. Образувани са девет досъдебни производства при нито едно при предишния вот, задържани са деветима души, а съставените предупредителни протоколи са 327 при 21 през 2024 година.

Главен комисар Георги Кандев е посочил, че увеличеният брой сигнали показва нарастващо обществено доверие и по-високи очаквания към работата на полицията. По думите му зад тези резултати стои сериозният труд на служителите, а обществото очаква реални и видими резултати в противодействието на изборните нарушения, пише БТА.