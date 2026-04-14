IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
В кадър: Ден на отворените врати в ЦИК дни преди изборите

Ученици участваха в демонстрация на гласуването с хартия и с машина

14.04.2026 | 18:30 ч.

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 14

Ден на отворените врати се проведе в Централната избирателна комисия. Гости бяха ученици, навършили пълнолетие и на които им предстои да гласуват за първи път на 19 април. посрещна ги председателят на ЦИК Камелия Нейкова.

"Скъпи млади избиратели, за нас е огромно удоволствие, че сте проявили интерес към гласуването, към изборния процес", заяви Нейкова.
“Колкото повече избиратели имат желание да гласуват, толкова повече ще бъде избирателната активност”, добави председателят на ЦИК. 

"Вашите гласове са важни, имат значение, както гласовете на всички български граждани”, обърна се Нейкова км учениците и добави: "Много бихме се радвали, ако вашите желания са свързани с това да останете в България”.

Зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева обясни как трябва да протече изборният процес. 

Демонстрация на бюлетина и машини

Учениците се запознаха с образците на хартиените бюлетини, както и с машините.

Последваха и въпроси от страна на учениците. "Какво означава МИР", попита едно от момичетата, а председателят на ЦИК отговори, че това е многомандатен избирателен район.

Разяснени бяха и въпросите, свързани с преференцията за кандидат за народен представител, както и каква е разликата между пропорционален и мажоритарен вот, значението на 4-процентната бариера.

Един от учениците попита в какъв срок следва ЦИК да обяви резултатите от изборите и получи отговор, че срокът е 4-дневен срок, а в 7-дневен срок трябва да бъдат обявени имената на кандидатите, които вливат като депутати в НС.

Желаещите ученици имаха възможността да симулират гласуване на машина, като представителите на ЦИК им разясняваха стъпките по време на самия процес. / БГНЕС

Тагове:

ЦИК отворени врати Камелия Нейкова ученици бюлетини гласуване Избори 2026
Новини
Виж всички новини
Избори 2026
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem