Полицията иззе долари, лаптоп и списък с имена край Дупница

Служители на Районно управление - Дупница са иззели пари, лаптоп, цигари и списък с имена при проведени процесуални действия, съобщава БТА, като се позовава на говорителя на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка.

В хода на проверките от адрес в Сапарева баня са иззети 10 817 долара и лаптоп. При отделни действия в търговски обект в село Блатино, община Дупница, полицаите са открили списък с имена, както и три стека цигари без български акцизен бандерол.

По думите на Катя Табачка действията на органите на реда са предприети след получена информация за "приготовление за нарушаване на изборното законодателство". Тя допълва, че гражданите могат да подават сигнали по телефон или имейл, като "след получаване на всеки един сигнал се предприемат незабавни действия и се извършват проверки".

По двата случая са образувани бързи полицейски производства, като за тях е уведомена прокуратурата.