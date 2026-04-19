Матева: Ако техникът не може да отстрани повредата, гласува се с бюлетина

Започва първото за днес заседание на Централната избирателна комисия, на което ще бъде дадена информация за началото на изборния ден. У нас хората гласуват в над 12 000 секции, като в повече от 9000 може да се гласува и с машина, предава БНР.

От ЦИК припомнят, че е важно машините да бъдат включени в електрическата мрежа и че в ситуация на изчерпана батерия и невключена в мрежата машина, не може да се изисква преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини.

Росица Матева: "Само когато има някаква причина, поради която машината не работи и техникът на "Сиела" не може да я отстрани, тогава Районната избирателна комисия въз основа на изпратени от секционната избирателна комисия документи, в които е описано каква е причината, ще вземе решение да се преустанови машинното гласуване и продължава гласуването в тази секция с хартиени бюлетини".

На сайта на ЦИК хората могат да намерят интерактивна карта с адресите на избирателните секции у нас и в чужбина, както и телефонни номера, на които могат да се подават сигнали за нередности в изборния ден.