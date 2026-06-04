Папата назначи красива мирянка за свой "министър"

Папа Лъв Четиринадесети назначи за първи път мирянка начело на „министерство“ във Ватикана, предаде Франс прес.

Родена в Мексико Мария Монсерат Алварадо, която е настоящата президентка на католическата медия „Телевизионна мрежа на Вечното слово“, ще встъпи в длъжност на 1 ноември като „префект на Дикастерията за комуникации“, съобщава Ватиканът в официално изявление.

Монсерат Алварадо, която е завършила образованието си в САЩ, е

„първата жена, която не е член на религиозен орден, назначена за префект

на дикастерия на Светия престол“, се посочва в съобщението на Ватикана.

С това назначение папа Лъв Четиринадесети „продължава процеса на реформи и обновление на Римската курия (правителството на Ватикана), започнат от папа Франциск“, подчертават от Ватикана.

Дикастерията за комуникации ръководи големите медийни служби на Ватикана – печат, радио и телевизия, които достигат до световна аудитория.

В началото на 2025 г. папа Франциск за първи път назначи жена

– монахинята Симона Брамбила – начело на ватиканско „министерство“, което беше исторически прецедент в над двехилядната история на Католическата църква. Бамбрила оглави дикастерията за институтите на посветения живот и обществата на апостолски живот – органът, който отговаря за монашеските ордени и конгрегации.

По-късно, през март 2025 г., сестра Рафаела Петрини беше е назначена начело на администрацията на града-държава Ватикан, като де факто тя ръководи действията на изпълнителната власт.

Папа Франциск, починал през април 2025 г., призоваваше да се преодолее „мачисткото мислене“ в Католическата църква, която според него не дава достатъчно ръководни позиции на монахини.