ГЕРБ вече не е първа политическа сила, но ще бъде ли опозиция?

Хронична политическа нестабилност - за пета поредна година това е осмото гласуване за народни представители.

В специалното изборно студио на "Денят ON AIR" - "Сцената на изборите" доц. Милен Любенов коментира, че резултатите не са изненадващи.

“Последните пет години се намираме в хронична нестабилност на политическата система. В момента наблюдаваме един цикъл от развитието на политическата система. Гражданите искат да има стабилност и ясна посока. Сега наблюдаваме нещо, което сме виждали и в други периоди от нашата история. Ще видим слаба опозиция с големи вътрешни проблеми", на мнение е политологът.

Според политолога проф. Росен Стоянов хората ще трябва да се съобразяват с новия политически субект, какъвто и да е той.

"Ако визираме появата на този, който разбърква всичко до момента, говорим за персона, за индивид, за лидер, но не за партия. Това важеше и когато ставаше дума за Негово Величество - партия нямаше. Ясно е, че нещата такива, каквито ги познавахме до момента, са други", допълни политологът.

Ще има ли баланс?

Според Георги Киряков е интересно дали ще имаме връщане към институционален баланс, който да върне доверието на обществото. “Дали ако има 4 партии, 2 от тях ще имат квалифицирано мнозинство над 160 представители? Възможно е. Видяхме за месец и половина - два, че едно служебно правителство, съставено от нормални хора, може да върне доверието в МВР като институция и в управлението на страната", подчерта политологът пред Bulgaria ON AIR.

Доц. Любенов подчерта, че е редно да се върнем към нормалността и институциите да се водят само от закона.

"Доверието ще се възвърне трудно и постепенно. Важно е да се върне нормалността. Паралелното преброяване ще даде ясно картината. Но ще има 160 гласа за смяната на Висшия съдебен съвет, което бе обявено като приоритет от няколко партии. Няма нищо изненадващо в тези резултати. Няколко пъти съм давал подобни прогнози", поясни той.

Гражданска активност и обществен натиск

Проф. Стоянов е категоричен, че българските граждани показаха, че имат все още енергия да излизат на улиците, когато не са съгласни с нещо и ще стават все по-проактивни.

"Изключително ниски нива на одобрение на работата на Народното събрание, на институции като президентството. Последните 9 години, по време на управлението на последния президент, имаше 10-11 правителства. Ако Радев прегърне "Възраждане", това значи, че никак не е случайна случката със знамената на закриването на предизборната кампания", посочи експертът.

"Има сериозен ръст на гласоподавателите. ГЕРБ и ДПС вероятно ще са опозицията. Важна е външнополитическата линия, какво се прави тук в България, какви хора ще бъдат сменени в институциите. Ако няма промяна в лидерството, това значи ерозия", завърши Киряков.

