Симов за най-слабият резултат за БСП: Понякога трябва да минеш през кървава баня, за да се съвземеш

"БСП не успява да прескочи парламентарната бариера - това обаче не означава, че БСП умира на всяка цена, че лявата политическа култура в България изчезва. Но БСП сега получава възможността да поработи много сериозно върху себе си, за да може да разбере какво се случи и да види къде и как може да се промени".

Това заяви пред БНР Александър Симов от Националния съвет на БСП.

При обработени 96.41% протоколи на ЦИК БСП е не само под бариерата с резултат от 3%, но е изпреварена и от МЕЧ и "Величие".

"Допреди една година не съм допускал изобщо подобно нещо. Всеки социалист или всеки останал симпатизант на БСП на тези избори подозираше, че може да се стигне дотук. Защо се стигна дотук, е голяма тема. Бяха допуснати безбройни грешки и безбройни политически компромиси, но реалностите са такива, каквито са", коментира той.

Според него влияние на изборния резултат на левицата са оказали два фактора - битката на партията с Румен Радев и последвалото му излизане на политическия терен, както и участието на БСП в управлението на ГЕРБ с масивната подкрепа на Пеевски.

"Сега цената е горчива, много солена, много болезнена, но някой път очевидно в политиката трябва да минеш през някаква такава кървава баня, за да можеш да се съвземеш и да продължиш напред. БСП винаги е плащала много по-солена цена за своите грешки. Сега виждаме, че сметката е много голяма и много солена".

Александър Симов смята, че този резултат не може да се стовари на главата на Крум Зарков:

"Няма как да го посочим с пръст и да кажем "Дайте да махнем Зарков", и изведнъж БСП се облива с нова електорална любов и започва да излиза в социологическите проучвания като желана политическа сила. Проблемът никога не е опирал до Крум Зарков. Смятам, че той все пак със своето присъствие и с кампанията, която направи, успя да вдигне резултата, иначе БСП щеше да бъде на още по-кошмарни нива на обществено одобрение".

Според него Зарков все още се радва на доверието и подкрепата, за да предложи път към възстановяването на доверието в БСП.

"Прогресивна България" няма да замени БСП

"В момента при натрупано такова огромно доверие "Прогресивна България" е длъжна да предложи управление и се надявам това управление да реши всички онези болезнени въпроси, за които българите очакват да получат някакъв отговор. За БСП това наистина може да бъде отрезвяващо", коментира още Симов. По думите му обаче "Прогресивна България" не замества левицата:

"БСП не е изгубила шансовете си да се върне на политическата сцена и не смятам, че в това отношение трябва да изпадаме в някакъв мелодраматизъм".

"Българската лява политическа култура е жива, тя ще оцелее. БСП не е умирала и няма да умре и не е отишла никъде", категоричен бе той.