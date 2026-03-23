Крум Зарков се закани: Ще счупим зъба на всички прогнози

"Ще счупим зъба на всички прогнози. На тези, които ни отписаха. На тези, които ни погледнаха с презрение.“

Това заяви председателят на БСП Крум Зарков в Габрово.

Според последните социологически проучвания влизането на БСП в новия парламент е под въпрос Агенциите й дават около 4% подкрепа, което я поставя на ръба.

По думите на Зарков тази кампания е с огромен залог за партията и държавата.

„Трябва да възстановим влиянието на БСП, за да предотвратим това, което се готви - нова спирала от избори“, смята той.

Зарков подчерта, че преди седмици много хора са се съмнявали, че БСП ще влезе в парламента. „След десетина дни въпросът ще е каква ще е нашата роля в парламента, а не дали ще има", каза той.

Председателят на БСП коментира и нарастващите цени в магазините и на горивата. „Това не са конюнктурни проблеми. Те ни заливат на кризи, защото се решават на кръпка. Компенсация тук, промоция там, ден да мине, друг да дойде. И след 3 месеца сме в същата ситуация.“, посочи социалистът.