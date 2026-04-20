Какво следва след като ЦИК обяви официалните резултати?

Парламентарните избори 2026 вече са в историята, а преди минути ЦИК обяви и официалните резултати при 100% обработени протоколи.

52-то Народно събрание ще бъде съставено от пет партии. Това са безапелационният лидер “Прогресивна България” на Румен Радев, след това ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ. ДПС-НН и “Възраждане”.

Клетвата на новите депутати

След обявяването на официалните резултати президентът на България Илияна Йотова трябва да свика първото заседание на новото Народно събрание в срок от 30 дни след изборите. По време на първото заседание новоизбраните депутати полагат клетва, с която формално встъпват в длъжност като народни представители. Тази церемония бележи началото на новия 52-ри парламент и дава възможност на депутатите да започнат работа по законодателния дневен ред.

Съставяне на правителство

След първото заседание на парламента се завърта и рулетката за съставяне на правителство. Преди това президентът Илияна Йотова провежда консултации с всички парламентарно представени сили.

Президентът на България връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидат за министър-председател, предложен от най-голямата парламентарна група. След получаване на мандата, кандидатът разполага със срок от 7 дни, за да предложи състав на кабинет и да получи подкрепа от парламента.

Ако мандатът бъде върнат, президентът връчва втори проучвателен мандат на кандидат от втората по големина парламентарна група.

Ако и вторият мандат бъде неуспешен, държавният глава има право да връчи трети мандат на партия по негов избор. Ако и този опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, президентът разпуска Народното събрание и насрочва нови избори, като назначава служебно правителство.

Процедурата по сформиране на ново правителство може да бъде кратка или да се проточи в зависимост от политическата ситуация и преговорите между партиите. Тези стъпки са конституционно заложени и осигуряват последователността и легитимността на управленския процес в България.