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25-годишен е в болница след масов бой в Раднево

Шестима са задържани след сбиването в квартал "Кантона"

12.06.2026 | 11:03 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

25-годишен мъж е настанен в болница след масово сбиване в квартал "Кантона" в Раднево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в четвъртък малко преди 19:30 ч. от 52-годишна жена.

По първоначални данни между няколко души е възникнал конфликт, който прераснал в сбиване. Освен хоспитализирания мъж, пострадали са още двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена. Те са получили различни наранявания, прегледани са от медици и са освободени.

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За участие в сбиването са задържани петима мъже на 32, 50, 55, 28 и 38 години, както и 47-годишната жена. Мярката им е за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.

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