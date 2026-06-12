25-годишен е в болница след масов бой в Раднево

25-годишен мъж е настанен в болница след масово сбиване в квартал "Кантона" в Раднево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в четвъртък малко преди 19:30 ч. от 52-годишна жена.

По първоначални данни между няколко души е възникнал конфликт, който прераснал в сбиване. Освен хоспитализирания мъж, пострадали са още двама мъже на 50 и 32 години и 47-годишна жена. Те са получили различни наранявания, прегледани са от медици и са освободени.

За участие в сбиването са задържани петима мъже на 32, 50, 55, 28 и 38 години, както и 47-годишната жена. Мярката им е за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, пише БТА.