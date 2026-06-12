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Жълт код за валежи, бури и градушки за 23 области в страната

В 9 области има жълт код за силен вятър

12.06.2026 | 11:11 ч. 0
Жълт код за валежи, бури и градушки за 23 области в страната

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - 

Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната издаде Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

В тези 23 области се очаква количествата на валежите да бъдат до 30-35 литра на квадратен метър, а в Родопската област ще има локални извалявания до 50 литра на квадратен метър.

В девет области от Западна и Централна България за днес е издадено предупреждение от първа степен - жълт код, за силен вятър.

Днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Централна и Източна България, както и в планинските райони, количествата ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина, в западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма - силен от север-северозапад. 

Максималните температури ще бъдат предимно между 20 и 25 градуса, в София - около 19 градуса, информират от НИМХ.

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