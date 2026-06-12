Maserati отбелязва 100 години с емблематичния тризъбец със специален модел

Преди точно век, на 25 април 1926 г., Алфиери Мазерати застава на старта на състезанието Targa Florio зад волана на Tipo 26 - първият автомобил на марката, носещ емблемата Trident - тризъбецът, който може да познаем навсякъде. Сто години по-късно именно тази история стои зад създаването на специалния модел MCPURA Cielo Tributo 1926.

Автомобилът е разработен по програмата за персонализация Maserati Fuoriserie и е създаден като почит към 100-годишнината на емблемата Trident и към ранните състезателни години на италианската марка.

Не е случайно и мястото, на което моделът е предаден на своя собственик. Това се случва в шоурума на Maserati в Модена в деня, когато през града преминава легендарното рали Mille Miglia 2026 - едно от най-емблематичните събития в историята на италианския автомобилен спорт.

Връзката между Maserati и Mille Miglia датира от десетилетия. През 1931 г. моделът Tipo 26 C става първият автомобил на марката, участвал в надпреварата, като печели победа в своя клас.

Дизайн, вдъхновен от 20-те години

MCPURA Cielo Tributo 1926 черпи вдъхновение от състезателните автомобили на Maserati от 20-те години на миналия век. Каросерията е изпълнена в матовия цвят Grigio Lamiera Matte, а върху нея са добавени графични елементи в Rosso Capannelle, Blu Infinito и Bianco Pastello.

В центъра на предния капак е поставена историческата версия на емблемата от Tipo 26, която създава директна връзка между първия състезателен автомобил на Maserati и неговата съвременна интерпретация.

Класическият Trident присъства още върху предната част на автомобила и върху B-колоната, където е комбиниран с логото Fuoriserie. Визията е допълнена от 20-инчови джанти Cyclonic с диамантена обработка и червени акценти, както и черни спирачни апарати.

Почит към хората зад историята на Maserati

В задната част на автомобила дизайнерите са използвали както съвременната емблема на Maserati, така и оригиналния Trident, създаден през 1926 г. от Марио Мазерати.

Специално място е отделено и на хората, които стоят в началото на историята на марката. Върху праговете са поставени подписите на Алфиери Мазерати и механика Гуерино Бертоки - двамата участници в първото състезание на компанията.

Интериорът продължава историческата тема чрез бродирани емблеми Trident върху подглавниците. Сред оборудването са отопляеми седалки, карбонови елементи, аудиосистема Sonus faber High Premium с мощност 695 W и 12 високоговорителя, както и пакет от системи за подпомагане на водача.

Какво представлява Fuoriserie?

MCPURA Cielo Tributo 1926 е създаден в рамките на Maserati Fuoriserie - програмата на марката за индивидуални поръчки и лимитирани проекти.

Чрез нея клиентите могат да персонализират почти всеки детайл по автомобила - от цветовете и материалите до оборудването и дизайнерските елементи. Всеки проект се разработва съвместно между собственика и дизайнерския екип на Maserati.

Програмата е част от инициативата BOTTEGAFUORISERIE, която комбинира традиционно италианско майсторство с модерни технологии и ръчна изработка.

Моделът е и част от инициативите, с които Maserati отбелязва Годината на Trident. Емблемата е създадена през 1926 г. от Марио Мазерати, вдъхновен от Фонтана на Нептун в Болоня. Първоначално тя се появява върху състезателните автомобили на марката, а впоследствие се превръща в един от най-разпознаваемите символи в автомобилния свят.