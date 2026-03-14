Иран с нови удари в Израел, Катар и Ирак

Иран отново изстреля ракети срещу Израел, съобщи държавната телевизия в Техеран, цитирана от Франс прес, на фона на продължаващата вече трета седмица война в Близкия изток. Израелската армия потвърди, че е засекла изстрелвания от иранска територия и заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в готовност да прехванат ракетите. "Нашите отбранителни системи са подготвени да неутрализират заплахата", съобщиха израелските въоръжени сили.

Ескалацията се разширява и извън Израел. Катарското министерство на отбраната обяви, че е прехванало ракетна атака, насочена към страната, докато очевидци съобщиха за експлозии в столицата Доха. Журналисти на Франс прес също са чули взривове в централната част на града. Малко по-рано катарските власти съобщиха, че са започнали евакуация на жители от няколко ключови района заради продължаващите удари на Иран срещу държави от Персийския залив.

Напрежението се пренесе и в Ирак. Американското посолство в Багдад беше атакувано рано сутринта, като над дипломатическия комплекс се издигна черен дим, съобщи журналист на Франс прес. По данни на иракски представител от службите за сигурност посолството е било поразено от дрон. Атаката е извършена след удари срещу проиранска въоръжена групировка в Ирак, при които по информация на източници от сферата на сигурността са загинали двама души.

Заради нарастващата опасност Съединените щати наредиха евакуация на неосновния персонал от посолството си в Оман, както и на членовете на техните семейства. Държавният департамент обясни решението със засилената заплаха от ирански ракети и дронове, както и със сериозните нарушения на въздушния трафик в региона. По данни на оманска държавна медия двама души са били убити при удар с дрон в северната част на страната, на фона на продължаващите атаки на Иран срещу държави от Залива, пише БТА.

Настоящата ескалация започна преди повече от две седмици, когато САЩ и Израел предприеха мащабни удари по цели в Иран. При атаките бяха ликвидирани високопоставени представители на иранското ръководство, включително върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей. В отговор Техеран извърши серия от ракетни удари срещу Израел, насочени към цели в централната част на страната и в Ерусалим, а впоследствие атаките обхванаха и други държави в региона, което доведе до опасения от по-широк военен конфликт в Близкия изток.