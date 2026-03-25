Гутериш: Войната с Иран е извън контрол

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш предупреди, че войната с Иран е излязла извън всякакви граници и вече е "извън контрол", като подчерта, че светът е изправен пред риск от много по-широк конфликт.

"Повече от три седмици по-късно тази война е извън контрол", заяви Гутериш пред журналисти на пресконференция, в централата на ООН в Ню Йорк и добави, че "конфликтът е преминал границите дори на онова, което лидерите са смятали за възможно".

"Светът гледа право в цевта на по-голяма война, на нарастваща вълна от човешко страдание и на още по-дълбок глобален икономически шок", каза той и подчерта, че ситуацията "отиде твърде далеч".

Призовавайки за край на военната ескалация, Антонио Гутериш заяви: "Време е да спрем да се катерим по стълбата на ескалацията и да започнем да се изкачваме по дипломатическата стълба, като се върнем към пълно спазване на международното право."

Посочвайки основните страни, участващи във войната, той каза: "Моето послание към Съединените щати и Израел е, че е крайно време тази война да бъде прекратена, докато човешкото страдание се задълбочава, броят на цивилните жертви расте, а глобалните икономически последици стават все по-разрушителни."

Гутериш призова Иран да прекрати атаките срещу държавите от Персийския залив, като подчерта, че те "не са страна в конфликта".

Говорейки за икономическите последици от войната, той предупреди, цитиран от Аnadolu Аjansı: "Продължителното затваряне на Ормузкия проток задушава движението на петрол, газ и торове в критичен момент от световния земеделски сезон."

"Израел трябва да прекрати военните си операции и ударите в Ливан, които засягат най-тежко цивилното население. Моделът от Газа не трябва да се повтаря в Ливан", насочи вниманието си и към Ливан.