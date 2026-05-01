Овчаров: Големият срив на БСП е заради участието в правителството

Тежкият изборен резултат за БСП не е изненада, а логичен завършек на поредица от политически решения, които са отчуждили традиционния ляв избирател.

Това е основната оценка на бившия министър на енергетиката Румен Овчаров, който вижда в срива на партията не просто изборен неуспех, а категоричен сигнал за необходимост от дълбока вътрешна промяна.

"Големият срив на БСП е заради участието в това правителство. Не заради "Прогресивна България". Тя допринесе за този резултат, но не е само тя. На хората им писна "да ги управляват онези дебелите". Хората излязоха и гласуваха заради това. БСП беше разчетена като част от статуквото", заяви Овчаров в студиото на "Денят ON AIR".

Той не смята, че новата формация "Прогресивна България" е основният виновник за провала на левицата. Тя е събрала протестен вот от различни политически сили, включително от БСП, но причината за този вот е по-дълбока - общественото недоволство от досегашния модел на управление.

Според Овчаров хората са търсили промяна и са подкрепили онези, които са изглеждали като възможен носител на нов курс.

Въпреки тежкия резултат, Овчаров не приема ситуацията като край за БСП.

"Не мисля, че сагата на БСП е завършила. Напротив - има потенциал. Но ако продължаваме с тези хора, краят е предизвестен", коментира Овчаров пред Bulgaria ON AIR.

Той вижда и положителен знак в това, че самите избиратели са показали, че не приемат БСП като клиентелистка структура, обслужваща чужди интереси.

Според него именно този вот е шанс партията да се освободи от зависимостите и да възстанови своята политическа идентичност.

В разговора Овчаров обърна сериозно внимание и на темата за управлението на държавата, особено в сектор "Енергетика".

Той е категоричен, че новата власт ще бъде оценявана по конкретни действия - как ще се решат въпросите около ядрената енергетика, "Лукойл", газовите проекти и управлението на стратегическите ресурси.

По темата за Румен Спецов енергийният експерт заема изключително критична позиция.

Той настоя за незабавната му смяна, като според него това е необходима стъпка, ако новата власт действително иска да скъса с досегашния модел.