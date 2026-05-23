Тръмп подготвя нов кръг от удари срещу Иран

Доналд Тръмп се готви за нови удари срещу Иран, въпреки че Марко Рубио е постигнал "лек напредък“ в мирните преговори тази седмица, твърдят запознати. Въпреки че към петък следобед не е взето окончателно решение, множество източници съобщиха на CBS News, че ударите се подготвят.

Тези източници съобщиха, че служители на разузнаването и отбраната на администрацията са се присъединили към президента Тръмп, като са отменили плановете си за уикенда и са актуализирали списъците за отзоваване на американски бази в чужбина.

Тръмп отказа да присъства на сватбата на най-големия си син Дон-младши този уикенд, позовавайки се на "обстоятелства, свързани с правителството“. Той също така отмени плановете си за голф в голф клуба си Бедминстър в Ню Джърси.

Войната срещу Иран е предимно тиха от началото на април, когато беше договорено временно прекратяване на огъня, но те все още не са довели до по-траен мир.

Белият дом отказа коментар

Рубио говори дни след като Тръмп заяви, че отлага военен удар срещу Ислямската република, защото са в ход "сериозни преговори“.

От седмици насам Тръмп заплашва, че прекратяването на огъня, постигнато в средата на април, може да приключи, ако Иран не сключи сделка, като параметрите за постигане на такова споразумение се променят.

Държавният сектерар направи коментара преди среща на външните министри на НАТО в Хелсингборг, Швеция, където военният алианс обсъди каква роля би могъл да играе в подпомагането на охраната на Ормузкия проток след края на войната.

Рубио заяви, че не иска да преувеличава напредъка, казвайки, че е имало "малко движение и това е добре“.

През последните седмици се появиха многократни твърдения за напредък, но сделката остава недостижима.

Тръмп многократно е определял крайни срокове за Техеран и след това се е отдръпвал. Но той също така преди това е посочвал, че ще се въздържи от военни действия, за да позволи на преговорите да продължат, само за да се обърне и да предприеме удари.

Това се случи в началото на войната, когато той нареди удари в края на февруари, малко след като посочи, че ще позволи на преговорите да продължат.

Президентът заяви, че е прекратил атаките срещу Иран тази седмица по искане на съюзниците в Близкия изток.