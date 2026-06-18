Тръмп подписа меморандума с Иран и предупреди за нови удари при нарушение

Президентите на САЩ и Иран Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес. Ислямската република се е съгласила да разреди обогатения си уран в замяна на значително облекчаване на икономическото си положение.

Тръмп подписа Меморандума за разбирателство по време на вечеря на свещи във Версай след края на лидерския форум на Г-7. Това се вижда от видеокадри, разпространени от съветник на американския президент, на които присъстват домакинът Еманюел Макрон и други гости.

"Току-що го подписах", каза Тръмп пред репортери на излизане от двореца.

Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи, цитиран от държавната агенция ИРНА, потвърди, че "документът е финализиран с подписите на президентите".

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, с чието посредничество бе постигната договорката, написа в X, че споразумението "влиза в сила незабавно".

Ормузкият проток и морската блокада

Договореностите трябва да сложат край на войната, започнала на 28 февруари от САЩ и Израел. Конфликтът предизвика контраатака от страна на Иран с ракети и дронове в целия регион и на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток - морски коридор от решаващо значение за световната икономика. В отговор САЩ наложиха блокада на иранското корабоплаване и пристанища.

"Като първа стъпка Иран още веднага ще отвори Ормузкия проток, а САЩ незабавно ще премахнат морската блокада", посочи пакистанският лидер.

Текстът на споразумението, който двете страни разкриха вчера, предвижда Вашингтон да замрази санкциите срещу продажбата на ирански петрол след подписването на документа от Техеран. Пълното им отменяне трябва да стане при постигане на окончателно споразумение след 60-дневен преговорен период, отбелязват световните агенции.

От своя страна Ислямската република трябва в 30-дневен срок да позволи пълното възобновяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток, тъй като продължаващото му блокиране тежи върху световната икономика.

Меморандумът предвижда още разговори по ядрения въпрос и създаване на фонд за възстановяване и икономическо развитие на Иран, който ще бъде подкрепен от държави в региона.

Подписите и спорът за церемонията

Първоначално споразумението беше скрепено с подписите на главния ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. След като документът вече е подписан и от президентите, Иран заяви, че официална церемония за сключването на пакта повече не е необходима.

Шехбаз Шариф обаче настоя, че церемония в Швейцария все пак ще има, а техническите разговори ще започнат.

"Голяма победа" или тежка грешка

Иран представя споразумението като "провал" за САЩ.

"Хората ще го видят и ще преценят", заяви Галибаф снощи по държавната телевизия, след като двете страни разпространиха текста на договореностите.

Китай също акцентира върху глобалното значение на подобна сделка. Външният министър на страната е подчертал пред Иран, че "искреното изпълнение на договореностите е от ключово значение за всички страни".

Решението на Тръмп да прекрати война, отнела живота на 13 американски военни и изразходвала големи количества от американските оръжейни запаси, обаче предизвика тревога сред част от съюзниците му у дома.

Споразумението е временно и трябва да даде възможност за по-подробни преговори по далеч по-сложния въпрос за контрола върху иранските ядрени амбиции. Според Вашингтон зад тях отдавна стои стремеж към тайно разработване на атомна бомба.

Тръмп заяви вчера, че е готов отново да бомбардира Иран "до дупка", ако страната наруши меморандума.

Сенаторът републиканец Бил Касиди, съпартиец на Тръмп, обаче разкритикува договорката.

"Иранските ядрени стремежи не бяха обуздани, при това те разбраха, че заплашването на Ормузкия проток работи", каза той. "Санкциите ще бъдат отменени, а бомбардировките спряха. Това е най-тежката външнополитическа грешка от десетилетия."

Водачът на проиранското ливанско шиитско движение "Хизбула" Наим Касем определи споразумението като "голяма победа" за Иран.

Той благодари на Техеран, че примирието обхваща и Ливан, който беше въвлечен във войната, след като на 2 март "Хизбула" обстреля Израел с ракети в знак на подкрепа за Иран.

Двумесечни преговори и ядрен въпрос

От днес започва двумесечен преговорен период. Първата стъпка в него ще бъде отварянето на Ормузкия проток.

Клаузите на споразумението, огласени от американските официални представители, предвиждат Иран да разреди запасите си от обогатен уран, вероятно "на място под надзора на Международната агенция за атомна енергия" - ядрения регулатор на ООН.

Това трябва да доведе до широка икономическа помощ за Иран. Американски официален представител обаче посочи, че няма да се налага Вашингтон да участва финансово.

През последните дни цените на петрола рязко се понижиха заради оптимизма, че в Близкия изток е договорен траен мир, но вчера тенденцията отново се промени. Котировките за кратко скочиха с 5%, най-вече заради неяснотата около подписването, но по-късно през деня отново се стабилизираха.

Ливанският фронт остава напрегнат

Макар насилието в Ливан да намаля след обявяването на споразумението, израелски удари в южната част на страната са отнели живота на най-малко пет души оттогава, съобщиха местните държавни медии. Те информираха и за израелски операции в Южен Ливан през вчерашния ден.

Израелската армия съобщи, че вчера петима нейни войници са били ранени, един от тях тежко, "при разбиването на дрон камикадзе в Южен Ливан". Това е първото подобно съобщение след сключването на американско-иранското споразумение.

От армията добавиха, че военновъздушните сили са прехванали "няколко ракети", изстреляни по израелски позиции в Южен Ливан. Няма данни за жертви, пише БТА.