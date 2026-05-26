Хаменей: Израел се приближава до "края на съществуването си"

Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отправи нови закани и се закле, че САЩ няма да имат безопасно убежище в Близкия изток, а Израел наближава своя край. Заканите на лидера идват в момент на всеобщи усилия от страна на Техеран и Вашигтон за финализиране на мирно споразумение.

Изказването на Хаменей идва по случай Хадж, годишно ислямско поклонение в Мека, съобщават световните медии.

В обширно изявление лиерът твърди, че страните от региона вече няма да служат като "щитове“ за американските бази.

"Съединените щати не само вече няма да имат безопасно убежище за своите пакости и за установяване на военни бази в региона, но ден след ден се отдалечават все повече от предишния си статут. Разклатеният ционистки режим и раковият тумор на Израел също се приближават към последните етапи на своето жалко съществуване“, добавя Хаменей в изявлението, публикувано на официалния му уебсайт.

Заплахи или преговори?

Заплахите му дойдоха, докато иранските преговарящи са в Доха за последния кръг от преговори, насочени към прекратяване на военните действия и повторно отваряне на Ормузкия проток.

Иранското външно министерство заяви, че Техеран и Вашингтон са постигнали разбирателство по много въпроси в разговорите си относно споразумение за прекратяване на войната, но предупреди, че споразумение все още не е предстоящо.

Напрежението обаче ескалира, тъй като американските сили атакуваха ракетни обекти в южен Иран и лодки, опитващи се да поставят мини в понеделник, съобщи Централното командване на САЩ, което застрашава крехкото прекратяване на огъня.

Иранската революционна гвардия във вторник заяви, че е атакувала американски изтребител F-35 и е прихванала американски дрон.

Киргичният гвардейски корпус заяви, че има право да отвърне на всякакви действия, които нарушават споразумението за прекратяване на огъня.

Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по същото време, че преговорите за сделка с Иран могат да "отнемат няколко дни“, потушавайки надеждите за скорошен край на конфликта.

Описвайки американските удари срещу цели, включително лодки, опитващи се да поставят мини и ракетни площадки, Рубио каза, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен "по един или друг начин“.

"Проливите трябва да бъдат отворени, те ще бъдат отворени по един или друг начин, така че трябва да бъдат отворени“, каза Рубио пред репортери в самолета си в индийския Джайпур.

Дискусиите в Доха се фокусираха върху Ормузкия проток и запасите на Иран от високообогатен уран, докато управителят на централната банка на Иран присъстваше, за да обсъди потенциалното освобождаване на замразени ирански средства като част от окончателно споразумение.

Около 24 милиарда долара от иранските средства, замразени в чужбина, трябва да бъдат освободени съгласно меморандум за разбирателство, който се договаря със САЩ, съобщи източник, близък до преговорния екип на Техеран, според репортаж на иранската информационна агенция Тасним във вторник.