САЩ се готвят за ескалация на конфликта в Иран

Администрацията на Доналд Тръмп е уведомила Израел, че ще изпрати още десетки самолети-танкери в страната, за да разшири евентуално военните действия срещу Иран, съобщи Axios, позовавайки се на американски и израелски представители.

Според изданието, Израел в момента разполага с приблизително 30 самолета-танкери, разположени на летище Бен Гурион близо до Тел Авив, и приблизително същия брой на летище Рамон в южната част на страната. Израелски представители заявиха, че САЩ планират да увеличат броя на самолетите-танкери до нивото, което са имали в началото на войната с Иран.

Axios съобщава, че Тръмп обмисля по-широко разпространени атаки срещу Иран

Тези опции включват удари по иранска инфраструктура, включително електроцентрали, по-нататъшни атаки срещу ирански ядрени съоръжения и удари по комплекса "Пикакс Маунтин", който е в процес на изграждане.

Тръмп все още не е взел окончателно решение. Той може да нареди ескалация на конфликта през следващите дни, съобщават източници на Axios.

На 14 юли Тръмп заплаши да удари ирански електроцентрали и мостове, ако Техеран не възобнови преговорите за сделка със Съединените щати. Той каза, че американски преговарящи са във връзка с ирански представители, за да им кажат:

"По-добре сключете сделка."

САЩ и Иран подписаха меморандум за разбирателство в средата на юни. На 7 юли няколко кораба в Ормузкия проток бяха атакувани. Иран не пое пряка отговорност, но и не отрече, че стои зад атаките. На следващия ден Тръмп обяви, че прекратяването на огъня между Техеран и Вашингтон на практика вече не е в сила.