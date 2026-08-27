Тръмп за Хаменей: Лявата страна на тялото му е тежко ранена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново коментира здравословното състояние на върховния ирански лидер Моджтаба Хаменей. Говореки пред консервативния коментатор Глен Бек американският президент още веднъж подчерта, че аятолахът може би е жив, но тежко ранен при ударите, отнели живота на баща му.

Спекулира се дори, че по-младият Хеменей меже би дори не е сред живите.

"Не мисля, че е мъртъв. Беше много тежко ранен. Лявата страна на тялото му - ръката, кракът, всичко. Беше много тежко ранен, но не мисля, че е мъртъв“, каза Тръмп пред Бек.

Тръмп добави, че гради преценката си върху поведението на самите ирански преговарящи. "Ако е (мъртъв), те разиграват доста добър театър, защото постоянно говорят как ще се върнат при него, за да получат окончателното му одобрение за нещата“, каза президентът, цитиран от Euronews.

56-годишният Моджтаба Хаменей беше избран за аятолах от иранския Съвет на експертите на 8 март - дни след като баща му Али Хаменей загина при съвместните американско-израелски удари от 28 февруари, с които започна войната.

От назначаването си насам той не се е появявал публично, нито на снимки или в каквито и да е потвърдени видео- или аудиозаписи. Той отсъстваше от погребалните церемонии на баща си през юли.

Списание The Atlantic, позовавайки се на неназовани източници, близки до иранското правителство, съобщи тази седмица, че в Техеран "кипят“ спекулации относно съдбата му.

Бившият държавен служител и роднина на Хаменей - Мохамад Хосеин Хошвагт заяви пред списанието, че от март насам с Хаменей са се срещали по-малко от петима души "поради мерки за сигурност“.

Иранският президент Масуд Пезешкиан по-рано заяви, че комуникацията с Хаменей е станала "изключително трудна“.

Американски медии по-рано съобщиха, позовавайки се на неназовани ирански представители, че Моджтаба Хаменей е получил сериозни наранявания при ударите, претърпял е множество операции на краката и ръцете и изпитва затруднения при говорене поради тежки изгаряния по лицето и устните.

Преди време министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че той е ранен и вероятно "обезобразен“, но Техеран не потвърди тези твърдения.

Голяма победа

По време на разговора Тръмп засегна и темата за Ормузкия пролив, като заяви, че той на практика е отворен. "Сега прекарваме много кораби през пролива. Въвеждаме ги вътре“, каза той, като добави, че мините са били разчистени.

Официално проливът остава затворен за безпрепятствен търговски трафик под ирански контрол. Иранските сили продължават да прехващат плавателни съдове, опитващи се да преминат по маршрути, които не са одобрени от Техеран, поради което се налага военноморските сили на САЩ да ескортират корабите при преминаването им.

Тръмп заяви, че военният и икономическият натиск върху Иран дават резултати. "Тези мерки ни водят към много голяма победа. Съвсем скоро ще постигнем голяма победа“, каза той.

Ядрената програма

Американският президент също така повтори позицията си относно ядрената програма на Иран.

"Не можем да позволим на Иран да се сдобие с ядрени оръжия. Това е целият проблем - 99,9% от него е това. Не можем да го позволим, защото те са луди и ще го използват. Досега съм го спирал два пъти“, добави Тръмп.