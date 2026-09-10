Тръмп с нова прогноза: Войната с Иран ще приключи след изборите през ноември

Президентът на САЩ Доналд Тръмп прогнозира, че войната с Иран няма да приключи преди междинните избори през ноември, като добави, че дотогава няма да спаднат и цените на петрола.

"Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те повече няма да могат да издържат", каза Тръмп на 9 септември, визирайки иранските лидери.

Тръмп направи коментарите по пътя си към Тексас за първата конференция на Републиканската партия преди междинните избори и повтори позицията си и там. По думите му краткосрочните икономически трудности си заслужават, за да бъде предотвратено разработването на ядрени оръжия от Иран, съобщи Би Би Си.

Тръмп е изправен пред спад в рейтинга и натиск от представители на собствената му партия да сложи край на войната, започнала след американско-израелските удари срещу Иран през февруари.

Конфликтът бързо се разпространи в Близкия изток, след като Иран отвърна с атаки с ракети и дронове срещу Израел и арабски държави, в които са разположени американски военни обекти.

Цената на петрола сорт „Брент“, международният бенчмарк, три пъти през последните шест месеца надхвърли 100 долара за барел, след като ирански атаки принудиха държави от Персийския залив да спрат производството и нарушиха износа през стратегическия Ормузки проток.

САЩ също така наложиха морска блокада на иранските пристанища и наскоро започнаха да нанасят удари по ирански танкери в отговор на атаки срещу военни кораби и други плавателни съдове.

"Веднага след изборите цените на петрола ще започнат да падат рязко. Мисля, че това ще отнеме малко повече време от междинните избори", заяви Тръмп.

Той добави, че Иран е "отчаян да се опита да повлияе на изборите, така че да можем да вкараме там една удобна и слаба група от хора", очевидна препратка към демократите "и да ги оставим на мира и да им позволим да имат ядрено оръжие“.

Тръмп не представи доказателства в подкрепа на твърдението си за изборите. Техеран многократно е отричал, че се стреми към ядрено оръжие, и настоява, че ядрената му програма има изцяло мирен характер.

На конференцията в Тексас Тръмп повтори тези послания, настоявайки, че цената на петрола ще се срине "веднага щом спечелим войната с Иран".

В речта си той също спомена недоволството на някои американци по въпроса: "Хората идват при мен и казват: Иска ми се да не бяхте започвали войната с Иран. Сега бензинът поскъпна.

Тръмп каза също, че евентуално биха могли да се проведат нови преговори с Иран, "но това не е нещо, което обмисляме".

Първоначално американският президент прогнозира, че войната, която вече навлиза в седмия си месец, ще продължи само няколко седмици. Конфликтът и последиците от него върху всичко – от горивата до хранителните стоки – доведоха до рязък спад в рейтинга му и засилиха натиска от представители на собствената му партия, включително от твърди негови поддръжници, да сложи бързо край на войната.

Междинните избори ще се проведат на 3 ноември, а републиканците са изправени пред опасност да загубят контрола над Конгреса.