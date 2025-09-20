IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Столична община проверява сигнала за жълтите павета

Проверката продължава

20.09.2025 | 17:16 ч. Обновена: 20.09.2025 | 17:31 ч.
Веднага при получаване на сигнала за дейности свързани с жълтите павета Столичната община (СО) възложи проверка, като на място бе изпратен екип на Столичния инспекторат при СО и районната администрация. Това казаха за БТА от Столичната община във връзка с твърдението на съпредседателят на „Да, България!“ Ивайло Мирчев, че “Ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.

Съставен е протокол, добавиха от общината. На място не са били представени документи от изпълнителите.

Проверката продължава, посочиха още от СО.

